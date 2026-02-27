00:55  27 февраля
"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
00:35  27 февраля
В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
27 февраля 2026, 07:04

Дроновой удар в Запорожском районе: травмирован подросток и еще три человека

27 февраля 2026, 07:04
Фото: ГСЧС Запорожье
Сегодня, 27 февраля, российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате ударов травмированы четыре человека, среди которых - подросток.

В результате обстрела по нескольким адресам возникли пожары: загорелись два жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.

Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Пожар ликвидирован. Психологи ГСЧС оказали помощь восьми людям.

По данным Запорожской ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 729 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области. Пострадали семнадцать человек.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские военные атаковали Запорожье беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажках и ТЦ, известно о 9 пострадавших.

война обстрел пожар ГСЧС Запорожская область БПЛА атака подросток раненые
