В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх

Фото из открытых источников

Эксперты прогнозируют в Украине удорожание макаронных изделий. Речь идет именно о товарах отечественного производства

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Алексей Надводнюк, аналитик компании ProConsulting отметил, что в структуре украинского рынка макаронных изделий доля продукции отечественных производителей составляет 43,7%. Все остальное уже касается импортной продукции.

Аналитики ожидают, что украинские макароны в этом году подорожают на 10-12%. Эксперт назвал следующие тенденции рынка:

• ценовое давление и промоакции от разных торговых сетей;

• рост спроса на премиальные продукты в результате поставок в Украину макаронных продуктов в рамках гуманитарной помощи;

• усиление роли собственных торговых марок, продвигаемых ритейлерами;

• вытеснение импорта эконом- и средним сегментом украинского производства;

• рост доли макарон быстрого приготовления.

Эксперт добавил, что из-за такого удорожания отечественных товаров подорожать могут и импортные.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.