Россияне утром ударили по Запорожью: повреждено учебное заведение
Атака на областной центр не прекращается. Утром 26 февраля российские военные нанесли по городу еще один удар
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Зафиксировано повреждение здания одного из учебных заведений. На место направлен наряд для обследования", – говорится в сообщении.
Попадание произошло за пределами территории здания. Во время тревоги в укрытии находился 41 ребенок – травмированных нет.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские военные атаковали Запорожье беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажках и ТЦ, известно о 9 пострадавших.
