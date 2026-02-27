Фото: полиция

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 23 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 23 частных дома.

Также оккупанты повреждили газопровод, хозяйственные постройки, частный гараж и автомобиль.

Из-за российской агрессии погиб один человек, еще 8 – получили ранения.

