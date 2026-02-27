00:55  27 февраля
"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
00:35  27 февраля
В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 07:43

На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – ранены

27 февраля 2026, 07:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 23 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 23 частных дома.

Также оккупанты повреждили газопровод, хозяйственные постройки, частный гараж и автомобиль.

Из-за российской агрессии погиб один человек, еще 8 – получили ранения.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область война обстрелы повреждения последствия погибший пострадавшие
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара
27 февраля 2026, 08:44
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 08:37
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 08:22
Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности
27 февраля 2026, 07:58
На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам
27 февраля 2026, 07:51
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
27 февраля 2026, 07:35
На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27
Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
27 февраля 2026, 07:26
Силы обороны ликвидировали еще около 1300 российских оккупантов
27 февраля 2026, 07:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »