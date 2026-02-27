"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка

Фото из открытых источников

Известный ведущий Слава Демин рассказал, что пережил потерю ребенка. Он признался, что было трудно сдерживать свои чувства, чтобы не пугать любимую

Слава Демин не уточнил, в какой именно период жизни произошла эта потеря. Однако признался, что было очень тяжело сдерживать эмоции.

"Я понимаю, что чувствует и мужчина, у которого любимый человек потерял ребенка. Я это пережил. Это было понимание, что в таких сложных ситуациях ты, как мужчина, должен все равно держать все под собственным контролем. Когда у тебя здесь плачет твой любимый человек, нужно все сделать, чтобы он легче все это перенес", - говорит вед.

По его словам, он пытался быть "скалой", однако чувство потери даже спустя длительное время не исчезло.

"Это страшная история. Конечно, хотелось плакать. Мне и сейчас хочется плакать. Чувство потери ребенка до сих пор перекрывают все другие ощущения. Но у нас не было обвинения, что кто-то виноват", - признается Демин.

Следует отметить, что Слава Демин и его бывшая супруга Ксения воспитывают вместе сына Владислава. В 2021 году они расторгли брак, но остались друзьями.

