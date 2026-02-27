На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 26 февраля, в одном из старостинских округов Сумской общины 14-летний парень получил травму из-за обломка российского беспилотника

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, медики обследовали подростка и оказали необходимую помощь. Пока жизни ребенка ничего не угрожает.

Полиция и спасатели отмечают: во время угрозы вражеских беспилотников находиться под открытым небом опасно. Необходимо переходить в укрытие или другие безопасные места.

Особое внимание должно уделяться безопасности детей – даже обломки дронов могут представлять серьезную угрозу.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. В результате ударов травмированы четыре человека, среди которых – подросток.