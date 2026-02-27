Дроновий удар у Запорізькому районі: травмовано підлітка та ще трьох осіб

Фото: ДСНС Запоріжжя

Сьогодні, 27 лютого, російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному з населених пунктів у Запорізькому районі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ударів травмовано чотирьох людей, серед яких – підліток.

У результаті обстрілу за кількома адресами виникли пожежі: загорілися два житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджено житлові будинки.

Пожежі ліквідовано. Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям.

За даними Запорізької ОВА, загалом впродовж доби окупанти завдали 729 ударів по 37 населених пунктах Запорізької області. Постраждали сімнадцять людей.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, відомо про 9 постраждалих.