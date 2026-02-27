Фото: ОВА

Ночью 27 февраля почти 10 раз враг атаковал два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским прицелом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Поврежден частный дом.

В Покровской громаде Синельниковского района в результате атаки россиян горел дом.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.