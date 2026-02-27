Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
Ночью 27 февраля почти 10 раз враг атаковал два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под вражеским прицелом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Поврежден частный дом.
В Покровской громаде Синельниковского района в результате атаки россиян горел дом.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара
27 февраля 2026, 08:44День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 08:37В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 08:22Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности
27 февраля 2026, 07:58На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам
27 февраля 2026, 07:51На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – ранены
27 февраля 2026, 07:43На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
27 февраля 2026, 07:26Силы обороны ликвидировали еще около 1300 российских оккупантов
27 февраля 2026, 07:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »