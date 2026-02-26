В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы
В четверг днем в городе были слышны взрывы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
В 15:22 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности на Черниговщине. После этого в городе раздались взрывы.
Подробности пока не сообщаются.
Напомним, в Чернигове российский беспилотник разразился между домами. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
