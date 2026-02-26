Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
В пьяницу, 27 февраля, Украина окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую и иногда даже солнечную погоду
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптики Наталки Диденко.
По ее словам, в ближайшую ночь ожидается -1…-6 градусов, а завтра днем столбики термометров поднимутся до +2…+6 градусов.
В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ночью до 4 градусов мороза, завтра днем около нуля.
"Погода в Украине пока что будет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы"", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, 26 февраля в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах – опасный гололед, а на отдельных реках – повышение уровня воды.
