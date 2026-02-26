Атаки РФ в Киевской области: пострадали четыре района, полиция показала последствия

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 26 февраля, оккупанты снова атаковали Киевщину. Повреждены 8 жилых домов, 2 автомобиля, гаражные и хозяйственные помещения

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник и полиция области

По его словам, последствия атак зафиксированы в четырех районах:

Вышгородский район: повреждены три частных дома, автомобиль и складские помещения.

Броварской район: шесть частных домов и три автомобиля получили повреждения.

Бучанский район: повреждены шесть частных домов.

Обуховский район: поврежден дом культуры и три частных дома.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Все оперативные службы работают на местах происшествия. Идет фиксация и ликвидация последствий. Всем людям, чьи дома были повреждены, будет оказана необходимая помощь, отметили в ОВА.

Сегодня ночью, 26 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье раздались взрывы.

Кроме того, российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

