Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
Враг не прекращает терроризировать границы Черниговщины. В четверг, 26 февраля, около 21:20 россияне совершили атаку на Новгород-Северский
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.
Зафиксировано два попадания в центр города. Агрессор применил ударные БПЛА.
Предварительно, повреждены административное здание местного центра занятости и продовольственный магазин. Также пострадали окрестные дома: там иссечены фасады, выбиты стекла и двери.
Отмечается, что есть данные о раненых, однако информация об их количестве и состоянии еще уточняется.
Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них – подросток.