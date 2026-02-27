Фото: РВА

Враг не прекращает терроризировать границы Черниговщины. В четверг, 26 февраля, около 21:20 россияне совершили атаку на Новгород-Северский

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.

Зафиксировано два попадания в центр города. Агрессор применил ударные БПЛА.

Предварительно, повреждены административное здание местного центра занятости и продовольственный магазин. Также пострадали окрестные дома: там иссечены фасады, выбиты стекла и двери.

Отмечается, что есть данные о раненых, однако информация об их количестве и состоянии еще уточняется.

