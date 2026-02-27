00:55  27 февраля
"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
27 февраля 2026, 07:26

Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые

27 февраля 2026, 07:26
Фото: РВА
Враг не прекращает терроризировать границы Черниговщины. В четверг, 26 февраля, около 21:20 россияне совершили атаку на Новгород-Северский

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.

Зафиксировано два попадания в центр города. Агрессор применил ударные БПЛА.

Предварительно, повреждены административное здание местного центра занятости и продовольственный магазин. Также пострадали окрестные дома: там иссечены фасады, выбиты стекла и двери.

Отмечается, что есть данные о раненых, однако информация об их количестве и состоянии еще уточняется.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них – подросток.

