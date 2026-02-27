Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

РФ за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 миллиона 265 тысяч своих военных, в том числе 1280 – за последние сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 21 февраля во временно оккупированном Крыму были поражены два российских пограничных сторожевых корабля, а также два самолета.