Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, погиб 33-летний мужчина, еще один пострадавший – 45 лет – получил ранение.

Всего за сутки в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще четверо получили ранения.

За сутки оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области:

28 авиаударов по разным населенным пунктам, включая Запорожье и районные центры;

487 БпЛА (преимущественно FPV) атаковали город и близлежащие территории;

4 обстрела из РСЗО зафиксированы по нескольким населенным пунктам;

235 артиллерийских ударов нанесено по разным общинам области.

Поступило 56 сообщений о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.