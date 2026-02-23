Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области
В Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По предварительным данным, погиб 33-летний мужчина, еще один пострадавший – 45 лет – получил ранение.
Всего за сутки в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще четверо получили ранения.
За сутки оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области:
- 28 авиаударов по разным населенным пунктам, включая Запорожье и районные центры;
- 487 БпЛА (преимущественно FPV) атаковали город и близлежащие территории;
- 4 обстрела из РСЗО зафиксированы по нескольким населенным пунктам;
- 235 артиллерийских ударов нанесено по разным общинам области.
Поступило 56 сообщений о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.
