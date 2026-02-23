18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 07:05

Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области

23 февраля 2026, 07:05
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, погиб 33-летний мужчина, еще один пострадавший – 45 лет – получил ранение.

Всего за сутки в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще четверо получили ранения.

За сутки оккупанты нанесли 754 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области:

  • 28 авиаударов по разным населенным пунктам, включая Запорожье и районные центры;
  • 487 БпЛА (преимущественно FPV) атаковали город и близлежащие территории;
  • 4 обстрела из РСЗО зафиксированы по нескольким населенным пунктам;
  • 235 артиллерийских ударов нанесено по разным общинам области.

Поступило 56 сообщений о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье Запорожская область погибший разрушения раненые
Зеленский поручил усилить защиту неба в Сумской области
22 февраля 2026, 17:43
РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях
22 февраля 2026, 16:13
На Сумщине дрон атаковал "скорую": четверо погибших, среди них полицейский и его жена-медик
22 февраля 2026, 13:19
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Полтавец нашел пистолет во дворе и получил год испытательного срока
23 февраля 2026, 08:18
Армия РФ сбросила два КАБа в Сумской области: под ударом – жилой сектор
23 февраля 2026, 08:03
Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов
23 февраля 2026, 07:56
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях
23 февраля 2026, 07:54
Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: есть повреждения
23 февраля 2026, 07:46
Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе
23 февраля 2026, 07:39
Более 700 оккупантов, 13 ББМ и 40 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
23 февраля 2026, 07:32
Стало известно, что кураторы ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове
23 февраля 2026, 07:19
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля 2026, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »