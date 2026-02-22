18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 17:43

Зеленский поручил усилить защиту неба в Сумской области

22 февраля 2026, 17:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны направить дополнительные силы для усиления защиты неба в Сумской области

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам президента, накануне в Шосткинском районе Сумской области российский дрон целенаправленно ударил по автомобилю скорой помощи. В результате атаки погибли люди.

"Поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба на Сумщине… Россияне должны ощущать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должна чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в субботу, 21 февраля, в Сумской области в результате удара вражеского беспилотника по карете скорой помощи погибли четыре человека. В частности, полицейский офицер общества Сергей Славский и его жена Кристина, фельдшер экстренной медицинской помощи. Также погиб 17-летний молодой человек. Водитель скорой находится в крайне тяжелом состоянии.

война Минобороны авто Сумская область дрон атака Зеленский Владимир
