Более 1300 дронов и сотни ракет за неделю: Зеленский об атаках РФ на Украину

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Россия выпустила по Украине в течение недели более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Россия вкладывает больше ресурсов в удары, чем в дипломатию.

"Именно поэтому должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своим собственным снабжением. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", – сказал Зеленский.

Глава государства также отреагировал на ночные атаки россиян.

"Продолжается ликвидация последствий ночных российских обстрелов. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок. Главная цель удара – энергетика, также пострадали жилые дома и повреждения железной дороги", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 5 локациях.