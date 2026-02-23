18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 07:05

Удар по Запоріжжю: загинув 33-річний чоловік, за добу – 754 атаки по області

23 лютого 2026, 07:05
Фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжя російські війська завдали удару безпілотниками по місту. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, загинув 33-річний чоловік, ще один постраждалий – 45 років – дістав поранення.

Загалом упродовж доби внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

За добу окупанти здійснили 754 удари по 44 населених пунктах Запорізької області:

  • 28 авіаударів по різних населених пунктах, включно із Запоріжжям та районними центрами;
  • 487 БпЛА (переважно FPV) атакували місто та прилеглі території;
  • 4 обстріли з РСЗВ зафіксовано по кількох населених пунктах;
  • 235 артилерійських ударів нанесено по різних громадах області.

Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 ударних БпЛА, більш як 1400 КАБ і 96 різного типу ракет.

