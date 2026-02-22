14:06  22 февраля
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 16:13

РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях

22 февраля 2026, 16:13
Фото: Telegram/Алексей Кулеба
Этой ночью армия РФ нанесла массированные удары по железнодорожной и критической инфраструктуре Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, локомотивы были повреждены в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, однако движение поездов продолжалось без остановок.

Кроме этого, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры и гражданские сооружения в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других регионах.

Профильные службы и ремонтные бригады ликвидируют последствия атак.

Украина подчеркивает, что Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения, а главная задача государства – обеспечить устойчивость и непрерывную работу инфраструктуры, несмотря на любые удары.

Напомним, в ночь на 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 5 локациях.

По данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.

