РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях

Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Этой ночью армия РФ нанесла массированные удары по железнодорожной и критической инфраструктуре Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, локомотивы были повреждены в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, однако движение поездов продолжалось без остановок.

Кроме этого, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры и гражданские сооружения в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других регионах.

Профильные службы и ремонтные бригады ликвидируют последствия атак.

Украина подчеркивает, что Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения, а главная задача государства – обеспечить устойчивость и непрерывную работу инфраструктуры, несмотря на любые удары.

Напомним, в ночь на 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 5 локациях.

По данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.