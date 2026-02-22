На Сумщине дрон атаковал "скорую": четверо погибших, среди них полицейский и его жена-медик

Иллюстративное фото: из открытых источников

21 февраля в Сумскую область в результате удара вражеского беспилотника по карете скорой помощи погибли четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, среди них – полицейский офицер общины Сергей Славский и его жена Кристина, фельдшер экстренной медицинской помощи. Также погиб 17-летний молодой человек. Водитель скорой находится в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей в Зноб-Новгородской общине Шосткинский район. Супруги оказывали помощь 17-летнему и 24-летнему парню, взорвавшемуся на неизвестном взрывном устройстве в селе Зноб-Трубчевская. После оказания первой помощи их эвакуировали каретой скорой в районный центр.

В селе Чигин автомобиль атаковал вражеский беспилотник. В результате удара Сергей Славский, его жена Кристина и двое раненых погибли на месте. Водитель скорой госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сергею Славскому было 32 года. С 2023 года он нес службу в пограничной Зноб-Новгородской общине, ежедневно помогая жителям в сложных условиях военного времени. Полицейский принимал участие в эвакуации населения, первым прибывал на вызовы после обстрелов, реагировал на чрезвычайные события и поддерживал оказавшихся в опасности людей.

Его жене Кристине было 25 лет. Работая медиком, она спасала жизнь пострадавших от российской агрессии и оказывала помощь в самых сложных условиях. Вместе с мужем они действовали слаженно и самоотверженно, несмотря на постоянную угрозу.

Руководство и личный состав Национальной полиции Украины выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, на Черниговщине россияне атаковали возвращавшуюся по вызову "скорую". В результате нападения пострадали двое медиков.

Ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.