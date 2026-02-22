14:06  22 февраля
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
11:50  22 февраля
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2026, 13:19

На Сумщине дрон атаковал "скорую": четверо погибших, среди них полицейский и его жена-медик

22 февраля 2026, 13:19
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

21 февраля в Сумскую область в результате удара вражеского беспилотника по карете скорой помощи погибли четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, среди них – полицейский офицер общины Сергей Славский и его жена Кристина, фельдшер экстренной медицинской помощи. Также погиб 17-летний молодой человек. Водитель скорой находится в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей в Зноб-Новгородской общине Шосткинский район. Супруги оказывали помощь 17-летнему и 24-летнему парню, взорвавшемуся на неизвестном взрывном устройстве в селе Зноб-Трубчевская. После оказания первой помощи их эвакуировали каретой скорой в районный центр.

В селе Чигин автомобиль атаковал вражеский беспилотник. В результате удара Сергей Славский, его жена Кристина и двое раненых погибли на месте. Водитель скорой госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сергею Славскому было 32 года. С 2023 года он нес службу в пограничной Зноб-Новгородской общине, ежедневно помогая жителям в сложных условиях военного времени. Полицейский принимал участие в эвакуации населения, первым прибывал на вызовы после обстрелов, реагировал на чрезвычайные события и поддерживал оказавшихся в опасности людей.

Его жене Кристине было 25 лет. Работая медиком, она спасала жизнь пострадавших от российской агрессии и оказывала помощь в самых сложных условиях. Вместе с мужем они действовали слаженно и самоотверженно, несмотря на постоянную угрозу.

Руководство и личный состав Национальной полиции Украины выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, на Черниговщине россияне атаковали возвращавшуюся по вызову "скорую". В результате нападения пострадали двое медиков.

Ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация полиция погибшие скорая помощь Сумская область Жена раненые медик
РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31
В Харьковской области двое полицейских погибли в результате удара российского беспилотника по эвакуационному авто
20 февраля 2026, 16:55
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях
22 февраля 2026, 16:13
Авария на водопроводе: Самар на Днепропетровщине остался без воды
22 февраля 2026, 15:49
Более 1300 дронов и сотни ракет за неделю: Зеленский об атаках РФ на Украину
22 февраля 2026, 15:19
Теракт во Львове: полиция показала видео, на котором подозреваемая устанавливает взрывчатку в мусорные баки
22 февраля 2026, 14:35
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
22 февраля 2026, 14:06
На Киевщине ГСЧС показала масштабы разрушений после российской атаки
22 февраля 2026, 12:49
Мюнхен-2026: послесловие
22 февраля 2026, 12:22
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
22 февраля 2026, 11:50
Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях
22 февраля 2026, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Николай Княжицкий
Все блоги »