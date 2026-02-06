Мошенничество под маскировкой помощи: в Запорожье военный стал жертвой аферистов
В Запорожской области военный стал жертвой мошенников. Аферисты прикрывались помощью для ВСУ
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Отмечается, что недавно военный стал жертвой мошенников. Схема аферистов была замаскирована под помощь армии. Это началось с того, что на онлайн-площадке появилось предложение от продавца, который предлагал угон автомобилей из-за границы якобы специально для нужд военных и по "выгодной цене".
Военный выбрал автомобиль, который продавали за 92 тысяч гривен. Во время общения для повышения доверия продавец направил копии документов о его якобы военной службе, а также якобы положительные отзывы от военных. После чего защитник совершил первый платеж в размере 19 200 гривен.
Далее, традиционно по схеме, начали сообщать новые расходы. Сначала 29 300 гривен "залога" на таможне, затем 29 300 гривен за работу брокеров с польской и украинской сторон. Потом еще 62 тысяч гривен за растаможку, а впоследствии и на страховые документы.
Общая сумма ущерба составила почти 140 тысяч гривен. Когда военный осознал, что имеет дело с мошенниками, обратился в полицию.
