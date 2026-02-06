Мошенничество под маскировкой помощи: в Запорожье военный стал жертвой аферистов

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.



Отмечается, что недавно военный стал жертвой мошенников. Схема аферистов была замаскирована под помощь армии. Это началось с того, что на онлайн-площадке появилось предложение от продавца, который предлагал угон автомобилей из-за границы якобы специально для нужд военных и по "выгодной цене".



Военный выбрал автомобиль, который продавали за 92 тысяч гривен. Во время общения для повышения доверия продавец направил копии документов о его якобы военной службе, а также якобы положительные отзывы от военных. После чего защитник совершил первый платеж в размере 19 200 гривен.



Далее, традиционно по схеме, начали сообщать новые расходы. Сначала 29 300 гривен "залога" на таможне, затем 29 300 гривен за работу брокеров с польской и украинской сторон. Потом еще 62 тысяч гривен за растаможку, а впоследствии и на страховые документы.



Общая сумма ущерба составила почти 140 тысяч гривен. Когда военный осознал, что имеет дело с мошенниками, обратился в полицию.

