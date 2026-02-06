15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 11:35

Мошенничество под маскировкой помощи: в Запорожье военный стал жертвой аферистов

06 февраля 2026, 11:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области военный стал жертвой мошенников. Аферисты прикрывались помощью для ВСУ

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что недавно военный стал жертвой мошенников. Схема аферистов была замаскирована под помощь армии. Это началось с того, что на онлайн-площадке появилось предложение от продавца, который предлагал угон автомобилей из-за границы якобы специально для нужд военных и по "выгодной цене".

Военный выбрал автомобиль, который продавали за 92 тысяч гривен. Во время общения для повышения доверия продавец направил копии документов о его якобы военной службе, а также якобы положительные отзывы от военных. После чего защитник совершил первый платеж в размере 19 200 гривен.

Далее, традиционно по схеме, начали сообщать новые расходы. Сначала 29 300 гривен "залога" на таможне, затем 29 300 гривен за работу брокеров с польской и украинской сторон. Потом еще 62 тысяч гривен за растаможку, а впоследствии и на страховые документы.

Общая сумма ущерба составила почти 140 тысяч гривен. Когда военный осознал, что имеет дело с мошенниками, обратился в полицию.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенники Запорожская область военный
В Одесской области военный пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Приднестровье
05 февраля 2026, 13:48
Обещал освобождение от службы за $6000: в Винницкой области задержали представителя ОО
02 февраля 2026, 08:42
Полтора миллиона на медицинских учебных материалах: в Запорожье разоблачили схему хищения
28 января 2026, 12:55
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе
06 февраля 2026, 17:20
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »