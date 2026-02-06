15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 12:14

Наводили вражеские "КАБы" на защитников: в Донецкой области задержали двух российских агентов

06 февраля 2026, 12:14
Читайте також
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще двух вражеских агентов. Они корректировали огонь по местам базирования сил обороны на Краматорском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По координатам фигурантов рашисты поднимали в воздух дроны-разведчики для проверки агентурных данных. В случае подтверждения информации оккупанты планировали атаковать "цели" сверхтяжелыми управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага: разоблачили российских агентов, задокументировали их преступления и задержали. Также обезопасили локации сил обороны в районе разведактивности РФ.

Как рассказали в СБУ, наведением вражеских обстрелов занимались двое местных, действовавших врозь под руководством "связной" российской военной разведки. Им оказался командир подразделения вооруженных группировок РФ, воюющего на восточном фронте.

При его координации один из агентов – 61-летний разнорабочий из Краматорского района объезжал местность, где фиксировал фортификационные сооружения и огневые позиции ВСУ. Такие разведвылазки он совершал под легендой поездок на подработки в прифронтовые населенные пункты.

Установлено, что фигуранта завербовали через его знакомого в РФ, которому он сообщал, что ожидает полного захвата Украины и готов к сотрудничеству с россиянами.

Еще один агент – 52-летний безработный, попавший в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в телеграмм-каналах. После вербовки он начал отслеживать места сосредоточения личного состава и техники украинских войск вблизи райцентра. Для дополнительного сбора разведданных агент завуалированно выспрашивал информацию у знакомых под видом бытовых разговоров.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны с доказательствами сбора сведений для рашистов и контактами с российским "связным".

Агентам объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Сумах одну агентку ФСБ, которая занималась корректировкой вражеских атак. Фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица в местном магазине. В поле зрения россиян она попала через своего мужа, проживающего в Курске и сотрудничающего с российской спецслужбой.

война задержание оккупанты Донецкая область агент рф корректировщик КАБ российские агенты
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
