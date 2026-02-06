Россияне на оккупированных территориях запускают механизм похищения детей из семей

Фото из открытых источников

Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов и усыновителей. То есть это дети, опека над которыми была оформлена по украинскому законодательству

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

С 1 марта оккупационная администрация на временно захваченных территориях создает юридическую ширму для массового извлечения детей из семей. По словам активистов движения "Желтая лента", речь идет о семьях из семей опекунов.

Оккупационные "органы опеки" будут получать полномочия признавать таких детей "без присмотра". После этого детей могут насильно забирать из семей и передавать в российские интернаты или на усыновление россиянам.

