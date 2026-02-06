Фото: ГПСУ

В Ивано-Франковской области разоблачили инспектора пограничной службы, который сотрудничал с организаторами нелегальных переправ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничник передавал дельцам данные о расположении нарядов и маршрутах их движения на горном участке границы.

Накануне правоохранители задержали саму группу переправщиков, которые брали с клиентов от 6 до 7 тысяч долларов за побег в Румынию. Как выяснилось, часть этих денег они отдавали пограничнику за полезную информацию.

На днях военнослужащего задержали. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК). Мужчине грозит от 2 до 4 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области военный пытался подкупить пограничника, чтобы бежать в Приднестровье. Фигуранта задержали "на горячем" после передачи денег.