Стрелял по полицейскому и работникам ТЦК в Виннице: мужчине объявили подозрение

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Виннице местному жителю сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и военнослужащих

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, утром 1 февраля неподалеку от Центрального рынка мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия по группе, которая осуществляла оповещения о мобилизационных мероприятиях.

В состав группы входили полицейский офицер общества и военнослужащие Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В результате инцидента никто из правоохранителей, военных или прохожих не пострадал. После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия.

Мужчину разыскали и задержали 4 февраля.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.