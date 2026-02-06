Стрелял по полицейскому и работникам ТЦК в Виннице: мужчине объявили подозрение
В Виннице местному жителю сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и военнослужащих
Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, утром 1 февраля неподалеку от Центрального рынка мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия по группе, которая осуществляла оповещения о мобилизационных мероприятиях.
В состав группы входили полицейский офицер общества и военнослужащие Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В результате инцидента никто из правоохранителей, военных или прохожих не пострадал. После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия.
Мужчину разыскали и задержали 4 февраля.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей.
Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.