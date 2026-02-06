15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 12:25

Стрелял по полицейскому и работникам ТЦК в Виннице: мужчине объявили подозрение

06 февраля 2026, 12:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Виннице местному жителю сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и военнослужащих

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, утром 1 февраля неподалеку от Центрального рынка мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия по группе, которая осуществляла оповещения о мобилизационных мероприятиях.

В состав группы входили полицейский офицер общества и военнослужащие Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В результате инцидента никто из правоохранителей, военных или прохожих не пострадал. После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия.

Мужчину разыскали и задержали 4 февраля.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.

