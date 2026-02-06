15:55  06 февраля
В Киеве женщина пришла устраиваться в кафе на работу и украла 20 тыс. грн у работницы

Инцидент произошел в одном из ресторанов на улице Верхний Вал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина пришла в ресторан, чтобы получить работу уборщицы. Она из работниц знакомила ее с обязанностями и вводила в курс дел. Воспользовавшись моментом, оставшись наедине в подсобке, женщина украла с открытого шкафа банковские карты и около 20 тысяч гривен, принадлежащих технической работнице.

Как выяснилось, 56-летняя уборщица в тот день получила зарплату, поэтому держала в куртке значительную сумму. После кражи "кандидатка" на должность скрылась.

Правоохранители разыскали 36-летнюю злоумышленницу. Выяснилось, что ранее она уже имела судимость за покушение на убийство.

Женщине сообщили о подозрении за кражу в условиях военного положения и похищения документов (ст. 185 и ст. 357 УК). Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева правоохранители задержали пьяного мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
