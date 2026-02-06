Фото: полиция

Инцидент произошел в одном из ресторанов на улице Верхний Вал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина пришла в ресторан, чтобы получить работу уборщицы. Она из работниц знакомила ее с обязанностями и вводила в курс дел. Воспользовавшись моментом, оставшись наедине в подсобке, женщина украла с открытого шкафа банковские карты и около 20 тысяч гривен, принадлежащих технической работнице.

Как выяснилось, 56-летняя уборщица в тот день получила зарплату, поэтому держала в куртке значительную сумму. После кражи "кандидатка" на должность скрылась.

Правоохранители разыскали 36-летнюю злоумышленницу. Выяснилось, что ранее она уже имела судимость за покушение на убийство.

Женщине сообщили о подозрении за кражу в условиях военного положения и похищения документов (ст. 185 и ст. 357 УК). Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

