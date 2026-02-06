16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 11:35

Шахрайство під маскуванням допомоги: на Запоріжжі військовий став жертвою аферистів

06 лютого 2026, 11:35
Фото: Нацполіція
У Запорізькій області військовий став жертвою шахраїв. Аферисти прикривались допомогою для ЗСУ

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Зазначається, що нещодавно військовий став жертвою шахраїв. Схема аферистів була замаскована під допомогу для армії. Це почалось з того, що на онлайн-майданчику зʼявилась пропозиція від продавця, який пропонував пригон автомобілів з-за кордону нібито спеціально для потреб військових і за "вигідною ціною".

Військовий обрав автомобіль, який продавали за 92 тисячі гривень. Під час спілкування для підвищення довіри продавець надіслав копії документів про його нібито військову службу, а також нібито позитивні відгуки від військових. Після чого захисник зробив перший платіж у розмірі 19 200 гривень.

Далі, традиційно за схемою, почали повідомляти про нові витрати. Спочатку 29 300 гривень "застави" на митниці, потім 29 300 гривень за роботу брокерів з польської та української сторін. Потім ще 62 тисячі гривень за розмитнення, а згодом і на страхові документи.

Загальна сума збитків сягнула майже 140 тисяч гривень. Коли військовий усвідомив, що має справу з шахраями, звернувся до поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.

шахраї Запорізька область військовий
