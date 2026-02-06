Шахрайство під маскуванням допомоги: на Запоріжжі військовий став жертвою аферистів

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.



Зазначається, що нещодавно військовий став жертвою шахраїв. Схема аферистів була замаскована під допомогу для армії. Це почалось з того, що на онлайн-майданчику зʼявилась пропозиція від продавця, який пропонував пригон автомобілів з-за кордону нібито спеціально для потреб військових і за "вигідною ціною".



Військовий обрав автомобіль, який продавали за 92 тисячі гривень. Під час спілкування для підвищення довіри продавець надіслав копії документів про його нібито військову службу, а також нібито позитивні відгуки від військових. Після чого захисник зробив перший платіж у розмірі 19 200 гривень.



Далі, традиційно за схемою, почали повідомляти про нові витрати. Спочатку 29 300 гривень "застави" на митниці, потім 29 300 гривень за роботу брокерів з польської та української сторін. Потім ще 62 тисячі гривень за розмитнення, а згодом і на страхові документи.



Загальна сума збитків сягнула майже 140 тисяч гривень. Коли військовий усвідомив, що має справу з шахраями, звернувся до поліції.

