На Днепропетровщине приговор получил администратор Telegram-канала о повестках

В 2023-2024 годах мужчина был администратором Telegram-группы, в которой информировал жителей Днепропетровской области о том, по каким адресам военные ТЦК раздают повестки. Через особый бот он получал информацию от участников. Известно, что там было более 9 тысяч читателей, но сообщения могли читать и те, кто не был подписан.



На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он создал эту группу исключительно для себя, чтобы знать о местах, где раздают повестки. При этом он заявил, что не считает ТЦК частью ВСУ или военным формированием. По его мнению, информация, которую он распространял, была публична (дескать, о перемещении военной техники он не писал).



Согласно новому приговору, он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

