15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 11:55

На Днепропетровщине приговор получил администратор Telegram-канала о повестках

06 февраля 2026, 11:55
Фото из открытых источников
Днепровский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, ведущего Telegram-канал о мобилизации. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023-2024 годах мужчина был администратором Telegram-группы, в которой информировал жителей Днепропетровской области о том, по каким адресам военные ТЦК раздают повестки. Через особый бот он получал информацию от участников. Известно, что там было более 9 тысяч читателей, но сообщения могли читать и те, кто не был подписан.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он создал эту группу исключительно для себя, чтобы знать о местах, где раздают повестки. При этом он заявил, что не считает ТЦК частью ВСУ или военным формированием. По его мнению, информация, которую он распространял, была публична (дескать, о перемещении военной техники он не писал).

Согласно новому приговору, он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

На Днепропетровщине военный с сообщником за 2500 долларов помогали бойцам сбежать со службы
06 февраля 2026, 08:37
8 тысяч долларов за "путешествие" через Тису: в Киеве осудили организатора схемы
04 февраля 2026, 14:55
Инвалидность и освобождение от мобилизации: в Харькове делец торговал диагнозами для уклонистов
03 февраля 2026, 19:40
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
