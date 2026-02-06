16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 10:59

Атака по Запоріжжю: пошкоджено собачий притулок, поранено багато тварин

06 лютого 2026, 10:59
Скриншот із відео
Унаслідок російської атаки по Запоріжжю був пошкоджений собачий притулок

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що постраждали багато тварин.

Керівниця притулку "Дай лапу, друже" Ірина Дідур оприлюднила відео з наслідками обстрілу.

Увага: відео містить матеріали 18+.


Місцеві органи влади та волонтери наразі працюють над наданням допомоги постраждалим тваринам та відновленням притулку.

За даними ОВА, за останню добу в Запорізькій області внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще п'ятеро отримали поранення. Окупанти завдали 517 ударів по регіону.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 лютого, російські війська продовжили використовувати безпілотники для обстрілів Запоріжжя. У результаті однієї з атак було пошкоджено будівлі гаражного кооперативу в одному з міських районів. Попередньо відомо про одну постраждалу людину.

