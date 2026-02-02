Росіяни вдарили дроном по тепловозу на Запоріжжі

ФОто: Мінрозвитку

Зранку 2 лютого ворог здійснив чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці. Росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції у Запорізькій області

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті – люди не постраждали.

Зазначається, що АТ "Укрзалізниця" ліквідовує наслідки обстрілів та продовжує забезпечувати роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

Нагадаємо, 1 лютого у місті Тернівка на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.