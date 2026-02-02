Росіяни за добу майже 850 разів вдарили по Запорізькій області: 10 постраждалих
Впродовж 1 лютого окупанти завдали 844 удари по 35 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- війська рф здійснили 14 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Залізничому, Лісному, Любицькому, Воздвижівці, Різдвянці, Барвінівці, Лугівському, Гіркому, Верхній Терсі.
- 2 ракетні удари завдано по Вільнянську.
- 486 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Широке, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Староукраїнку.
- 4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю та Зеленому.
- 338 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Солодкого, Добропілля, Староукраїнки.
Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони дістали поранення 10 людей.
До поліції надійшли 122 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, вдень 1 лютого росіяни завдали удар по Запоріжжю. Ціллю ворога став пологовий будинок. Серед постраждалих – жінки, які були на огляді.
