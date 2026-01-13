Ущерб экологии на миллионы: в Запорожье проводят расследование

Фото: Нацполиция

В Запорожской области чиновник получил подозрение. Его решения по утилизации токсичных отходов привели к экологическому загрязнению земельного участка на территории одного из сел Запорожского района.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В 2024 году 47-летний руководитель ООО организовал предоставление услуг коммунальным предприятиям по сбору, перевозке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов. При этом лицензий у него не было. Все эти сервисы реализовывались с грубыми нарушениями норм экологического законодательства.

В результате произошло превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в почве, что опасно для окружающей среды. Как выяснила экспертиза, экологический ущерб составляет более 5500000 гривен.

Чиновнику объявили о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

