На оккупированном Запорожье люди жалуются на медицину: "скорая" не помогает

На оккупированной территории критическая ситуация с медициной. В частности, не хватает врачей, скорых, лекарств и элементарной ответственности

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Во временно оккупированном Мелитополе местные жители массово жалуются на бригады скорой помощи. Очередную волну возмущения вызвала публикация местной жительницы, которая рассказала, что диспетчер вел себя грубо, а приехавшая на вызов бригада дала неизвестную таблетку без объяснений и уехала, не дождавшись никакой реакции организма.

Также местные жители рассказали, что медики часто даже не объясняют какие препараты они дают. Общение они начинают не с осмотра пациента, а с проверки документов. В частности, такие истории случались и с несовершеннолетними.

