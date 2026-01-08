Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях

Скриншот с видео

Снегопады и гололедица усложнили движение на дорогах Украины. Спасатели и правоохранители помогают водителям

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По состоянию на 12.00 сложная ситуация наблюдается на территории Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и местами Винницкой и Житомирской областей.

Спасатели и патрульная полиция помогают водителям, попавшим в снежные ловушки.

Статистика ДТП

По Украине: 319 вызовов, из которых 47 – ДТП с потерпевшими. Есть травмированные.

По Киеву: 40 вызовов без травмированных.

Ограничение движения грузового транспорта

Отменены: Ивано-Франковская область, участок Р-21 Долина-Хуст (км 19+000 – 45+039).

Продолжаются: Ровенская, Житомирская, Львовская области на участках М-06 и Н-22.

Превентивные ограничения введены также на территории Киевской, Волынской, Львовской и Тернопольской областей.

Экипажи патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь водителям и пешеходам. Дорожные службы обрабатывают противогололедной смесью и очищают проезжую часть от снега.

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок без необходимости. В багажнике следует иметь лопату, тросс, запас горючего, теплые вещи и средства связи.

Напомним, по прогнозам синоптиков , в четверг, 8 января, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях будет идти снег. Объявлен I уровень опасности.

Ранее в "Укртрансбезопасности" сообщили, что в настоящее время в Закарпатской и Ивано-Франковской областях идет снег. Если он не утихнет в ближайшие часы, на дорогах может остановиться движение транспорта.