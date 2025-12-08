19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 17:15

У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві

08 грудня 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Запоріжжі військовий ТЦК отримав підозру за вбивство. Тепер заяву зробили у ТЦК

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Представники ТЦК підтвердили інформацію про те, що один із їхніх військових був затриманий представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", — йдеться в повідомленні

У ТЦК зазначили, що військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Янковського Юрія Йосиповича. Розуміємо, що жодні слова не зможуть повернути життя людини, але запевняємо: ми зробимо все, щоб винний поніс справедливе покарання", - додали в ТЦК.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Запоріжжі знайшли тіло чоловіка 1968 року народження з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний співробітник військкомату.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра поліція Запорізька область ТЦК
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла
08 грудня 2025, 19:38
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:28
Жителька Івано-Франківська поранила ножем двох перехожих – жінку й 9-річного хлопця: їй оголошено підозру
08 грудня 2025, 19:16
В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться
08 грудня 2025, 19:07
На Дніпропетровщині затримали 33-річного підозрюваного в умисному підпалі автомобіля
08 грудня 2025, 18:59
На Вінниччині сталися пожежі: горіли будинки та дрова, які люди заготовили на зиму
08 грудня 2025, 18:51
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня
08 грудня 2025, 18:35
На Львівщині 4 хлопці напали на артистів ансамблю "Гуцулія" – подробиці
08 грудня 2025, 18:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »