У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві

Фото з відкритих джерел

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Запоріжжі військовий ТЦК отримав підозру за вбивство. Тепер заяву зробили у ТЦК

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Представники ТЦК підтвердили інформацію про те, що один із їхніх військових був затриманий представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", — йдеться в повідомленні

У ТЦК зазначили, що військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Янковського Юрія Йосиповича. Розуміємо, що жодні слова не зможуть повернути життя людини, але запевняємо: ми зробимо все, щоб винний поніс справедливе покарання", - додали в ТЦК.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Запоріжжі знайшли тіло чоловіка 1968 року народження з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний співробітник військкомату.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.