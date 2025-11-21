10:29  21 ноября
В Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой
09:20  21 ноября
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
09:03  21 ноября
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2025, 10:12

В сети обнародовали момент удара российской ФАБ по Запорожью

21 ноября 2025, 10:12
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В сети появилось видео момента прилета российской авиабомбы по Шевченковскому району Запорожья поздно вечером 20 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Аварийка Запорожья".

Местные жители зафиксировали момент вражеского авиаудара.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек, восемь получили ранения. Ликвидация последствий удара продолжается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье война обстрелы авиаудар ФАБ погибшие
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
21 ноября 2025, 12:15
Галущенко пришел на допрос в НАБУ – СМИ
21 ноября 2025, 11:52
В Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах": цена вопроса – 8 тысяч долларов
21 ноября 2025, 11:45
Российские удары по Львову уничтожили склад медицинской помощи для сотен больниц
21 ноября 2025, 11:39
За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд
21 ноября 2025, 11:28
Гибель рыбаков на Днестровском лимане на Одесщине: подробности трагедии
21 ноября 2025, 11:12
Российский авиаудар по Запорожью: уже 10 пострадавших
21 ноября 2025, 11:07
В Харьковской области мужчина угрожал соседке ножом и требовал деньги
21 ноября 2025, 10:55
В Киеве мужчина ограбил двух школьников: суд отправил его за решетку более 7 лет
21 ноября 2025, 10:53
Россияне ночью ударили по медучреждению в Херсоне: в ГВА показали последствия
21 ноября 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »