Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського удару керованими авіабомбами увечері 20 листопада зросла до десяти людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів після нічної атаки на місто.

"На зараз медики фіксують 10 запоріжців, які потребують допомоги", – написав Федоров.

Нагадаємо, 20 листопада близько 22:00 росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей. Також було відомо про вісьмох постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває.

Згодом у мережі з’явилося відео моменту прильоту російської авіабомби по Шевченківському району Запоріжжя.