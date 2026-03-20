20 марта 2026, 00:55

Цены на морковь снова рухнули: сколько теперь стоит базовый овощ

В Украине продолжают фиксировать падение стоимости моркови. Это связывают с большим объемом предложения, в то время как спрос на корнеплоды остается достаточно невысоким

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 19 марта в Украине морковь местных хозяйств поступает в продажу по 5-11 гривен за килограмм. Если сравнивать с предыдущей неделей, то это уже на 12% дешевле.

"По словам участников рынка, понижательный ценовой тренд обусловлен прежде всего большим объемом предложения, тогда как спрос на корнеплоды остается достаточно невысоким. Большинство хозяйств с наступлением потепления начали активно распродавать имеющиеся запасы. В то же время достаточно значительное предложение некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены качественной продукции", - говорят аналитики.

Следует отметить, что если сравнивать с прошлым годом, то сейчас в Украине морковь продается на 72% дешевле.

Напомним, ранее упали цены на картофель. Если сравнивать цены с прошлым годом, сейчас картофель в среднем на 61% дешевле.

