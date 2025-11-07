Фото: Нацполіція

У Запоріжжі 41-річний інструктор з водіння був пійманий на хабарі. Відомо, що він хотів "продати" клієнту результати іспиту

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Чоловік говорив, що він нібито має "зв’язки” у територіальному сервісному центрі, а відтак обіцяв своїм клієнтам допомогти скласти практичний іспит з водіння та отримати посвідчення категорії "В". За цю "послугу" він сподівався отримати 12 тисяч гривень.

Тепер йому повідомили про підозру. За це інструктор ризикує відправитися до в'язниці на термін до 5 років.

Нагадаємо, раніше в прикордонній службі розповідали, скільки разів за період воєнного стану їм пропонували хабарі. Загалом громадяни, які хотіли втекти за кордон, пропонували понад 22 мільйони гривень.