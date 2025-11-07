17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 19:55

У Запоріжжі інструктора з водіння піймали на хабарі: що тепер йому загрожує

07 листопада 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі 41-річний інструктор з водіння був пійманий на хабарі. Відомо, що він хотів "продати" клієнту результати іспиту

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Чоловік говорив, що він нібито має "зв’язки” у територіальному сервісному центрі, а відтак обіцяв своїм клієнтам допомогти скласти практичний іспит з водіння та отримати посвідчення категорії "В". За цю "послугу" він сподівався отримати 12 тисяч гривень.

Тепер йому повідомили про підозру. За це інструктор ризикує відправитися до в'язниці на термін до 5 років.

Нагадаємо, раніше в прикордонній службі розповідали, скільки разів за період воєнного стану їм пропонували хабарі. Загалом громадяни, які хотіли втекти за кордон, пропонували понад 22 мільйони гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція хабар Запорізька область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
07 листопада 2025, 20:35
Діти та дружина "на замовлення": в Києві викрили нову схему для ухилення від мобілізації
07 листопада 2025, 19:35
На Вінниччині депутат "купив" дівчину з інвалідністю, щоб не служити в армії
07 листопада 2025, 18:45
У місті на Харківщині росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти"
07 листопада 2025, 18:22
Відключення свтіла в суботу, 8 листопада: в Укренерго попередили про графіки по всій Україні
07 листопада 2025, 18:20
Поліцейський-втікач з мільйонами: київський правоохоронець отримав підозру
07 листопада 2025, 17:55
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
07 листопада 2025, 17:51
Обіцяли лазерну зброю: в Києві викрили ділків, які "продали" американському добровольцю зброю, якої не існує
07 листопада 2025, 17:15
На окупованому Запоріжжі вчитель став професором та просуває "русский мир" серед студентів
07 листопада 2025, 16:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »