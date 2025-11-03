Росіяни за добу понад 750 разів вдарили по Запорізькій області: троє поранених
Впродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Залізничному, Солодкому.
- 513 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
- 4 обстріла з РСЗВ накрили Запоріжжя, Тернувате, Успенівку, Новоандріївку.
- 247 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Малої Токмачки, Чарівного.
Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю.
Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.
