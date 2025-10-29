Под Токмаком на Запорожье подорван военный поезд РФ: детали от ГУР
В результате удачно проведенной спецоперации движением сопротивления российский поезд с военным грузом сошел с рельсов
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает RegioNews.
Отмечается, что 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе Запорожской области прогремел взрыв.
В результате успешной спецоперации движения сопротивления военное влечение кафиров пошло под откос. Было повреждено около 70 метров железнодорожного полотна, что полностью парализовало движение.
Во время операции пострадали:
- 1 локомотив;
- 3 железнодорожные платформы;
- не менее 9 вагонов с военным грузом.
Движение сопротивления российской оккупации продолжает активно действовать, а вооруженная борьба продолжается, отметили в ГУР.
Напомним, спецназовцы ГУР уничтожили две российские радиолокационные станции и пусковую установку С-300В. Бонусом разведчики отправили в кобзон группу московитов и КамАЗ, на котором они передвигались.