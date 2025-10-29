11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 10:42

Под Токмаком на Запорожье подорван военный поезд РФ: детали от ГУР

29 октября 2025, 10:42
Читайте також українською мовою
Фото: t.me/DIUkraine
Читайте також
українською мовою

В результате удачно проведенной спецоперации движением сопротивления российский поезд с военным грузом сошел с рельсов

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает RegioNews.

Отмечается, что 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе Запорожской области прогремел взрыв.

В результате успешной спецоперации движения сопротивления военное влечение кафиров пошло под откос. Было повреждено около 70 метров железнодорожного полотна, что полностью парализовало движение.

Во время операции пострадали:

  • 1 локомотив;
  • 3 железнодорожные платформы;
  • не менее 9 вагонов с военным грузом.

Движение сопротивления российской оккупации продолжает активно действовать, а вооруженная борьба продолжается, отметили в ГУР.

Напомним, спецназовцы ГУР уничтожили две российские радиолокационные станции и пусковую установку С-300В. Бонусом разведчики отправили в кобзон группу московитов и КамАЗ, на котором они передвигались.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поезд железная дорога Запорожская область вагоны Токмак военный груз
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »