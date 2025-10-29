Під Токмаком на Запоріжжі підірвано військовий потяг РФ: деталі від ГУР

Фото: t.me/DIUkraine

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає RegioNews.

Зазначається, що 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області прогримів вибух.

У результаті успішної спецоперації руху опору військовий потяг окупантів пішов під укіс. Було пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна, що повністю паралізувало рух.

Під час операції постраждали:

1 локомотив;

3 залізничні платформи;

щонайменше 9 вагонів із військовим вантажем.

Рух опору російській окупації продовжує активно діяти, а збройна боротьба триває, наголосили в ГУР.

Нагадаємо, спецпризначенці ГУР знищили дві російські радіолокаційні станції та пускову установку С-300В. Бонусом розвідники відправили до кобзона групу московитів та КамАЗ, на якому вони пересувалися.