Під Токмаком на Запоріжжі підірвано військовий потяг РФ: деталі від ГУР
В результаті вдало проведеної спецоперації рухом опору російський потяг із військовим вантажем зійшов із рейок
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає RegioNews.
Зазначається, що 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області прогримів вибух.
У результаті успішної спецоперації руху опору військовий потяг окупантів пішов під укіс. Було пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна, що повністю паралізувало рух.
Під час операції постраждали:
- 1 локомотив;
- 3 залізничні платформи;
- щонайменше 9 вагонів із військовим вантажем.
Рух опору російській окупації продовжує активно діяти, а збройна боротьба триває, наголосили в ГУР.
Нагадаємо, спецпризначенці ГУР знищили дві російські радіолокаційні станції та пускову установку С-300В. Бонусом розвідники відправили до кобзона групу московитів та КамАЗ, на якому вони пересувалися.