Авіаудари, дрони та артилерія: РФ атакувала 14 населених пунктів Запорізької області
Впродовж 4 вересня окупанти завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Минулої доби:
- Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику.
- 385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Червоне.
- 172 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.
Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів.
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 дронів. У Дніпрі є влучання по підприємству.
