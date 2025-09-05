27 серпня 2025

Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою