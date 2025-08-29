Ілюстративне фото

Обстановка на фронті напряму впливає на вартість оренди житла. У Запоріжжі з минулого року ціни майже не змінились, проте є певні нюанси

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними експертів ЛУН, середня вартість двокімнатних та трикімнатних квартир у Запоріжжі становить 7 тисяч та 10 тисяч гривень відповідно. При цьому оренда однокімнатних квартир подорожчала на 500 гривень: зараз це в середньому 5,5 тисячі гривень на місяць.

За даними Мінфіну, Запорізька область входить до трійки регіонів з найнижчими цінами на однокімнатні квартири. Водночас зазначається, що в Запорізькій області порівняно з минулим роком ціни на житло впали на понад 6%. Середня вартість житла в області та обласному центрі коливається в межах 5 тисяч гривень.

А що на OLX? Найдешевше, що тут пропонують, — це квартира в Заводському районі за 2 тисячі гривень на першому поверсі. Без ремонту, техніки, майже без меблів, за 500 метрів до найближчої зупинки.

Найдорожча пропозиція — це квартира-студія у Шевченківському районі за 20 тисяч гривень. У цьому випадку є повне меблювання, вся необхідна побутова техніка та піша доступність до інфраструктури. Квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового будинку.

Зазначається, що найдешевші варіанти у Заводському, Шевченківському, Комунарському районах. Найдорожча оренда буде в центральній частині міста та Бородінському мікрорайоні.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в Україні в червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%. При цьому загальна інфляція досягла 6,5%.