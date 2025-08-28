14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 15:54

Вибухівку отримував дронами: у Запоріжжі зрадник готував теракти

28 серпня 2025, 15:54
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали російського агента. Він організовував схрони з вибухівкою для диверсійних груп

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зрадником виявився 68-річний житель прифронтового села Приморське. Завдяки тому, що він проживав поблизу лінії фронту, росіяни мали можливість перекидати йому саморобні вибухові пристрої безпілотниками прямо у двір. Після отримання вантажу агент приїжджав до Запоріжжя, робив схованки й передавав координати своєму куратору з ФСБ.

Також відомо, що чоловік збирав розвіддані про розташування українських військових і маршрути їхнього руху на південному напрямку. Його затримали "на гарячому", коли він облаштовував черговий схрон з вибухівкою.

Завербували чоловіка через його знайомого з окупованого Токмака (раніше цей знайомий вже отримував підозру заочно). Потім чоловіка вивели на прямий зв'язок із куратором російської ФСБ.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині затримали агента ФСБ, який передавав координати для ударів по Кропивницькому. Тепер СБУ розпочала слідство щодо його співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ зрада Запорізька область
