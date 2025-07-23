В Запорожье из-за нашествия саранчи вводят "особый режим"

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Саранча из Кушугума уже добралась до Запорожья. Специалисты инициировали введение особого режима в Коммунарском районе города

Об этом во время брифинга сообщила представитель управления фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы в Запорожской области Людмила Кирьян, информирует "Справжнє", передает RegioNews.

Специалисты зафиксировали поражение по всей плавневой зоне Кушугумской общины и в Коммунарском районе Запорожья.

"На всей территории Коммунарского района Госпродпотребслужба инициировала введение особого режима защиты растений. Он нужен для мониторинга и быстрого реагирования на вредителя", - говорится в сообщении.

В то же время саранча была обнаружена не на всей территории района, а на площади 3 000 гектаров. Также есть редкие случаи, когда вредитель фиксируется в Александровском районе областного центра.

Отмечается, что при необходимости действие особого режима будет распространено.

Саранча может нанести огромный ущерб сельхозпроизводителям – уничтожение урожая может достигать 100%. Но фермеры на насекомых пока не жаловались.

Как пояснил заместитель городского головы Запорожья Андрей Пятницкий, в настоящее время уничтожение саранчевых инсектицидами на территории города происходит локально.

Запорожцы массово сообщают о насекомых прежде всего в Коммунарском районе. Власти уверяют, что для горожан саранча не представляет никакой угрозы.

"Такого нашествия саранча в регионе не видели 30 лет. Основная причина — война: уничтожение Каховского водохранилища, где и расплодились насекомые, и невозможность вести эффективный мониторинг и своевременное уничтожение саранча из-за ситуации безопасности", — пояснили специалисты.

Период активности саранчи составляет 50 суток. В то же время это не означает, что она "задержится" в Запорожье почти на два месяца, ведь насекомые мигрируют.

По имеющимся данным, в Запорожской области обнаружены два вида саранчи — саранча перелетная и саранча египетская.

Напомним, на прошлой неделе в поселке Кушугум на Запорожье местные жители сообщали об атаке саранчи.