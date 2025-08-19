Сарана відступила: у Запорізькій області зняли режим захисту від шкідників

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Запорізькій області скасували особливий режим захисту рослин на частині земель, де раніше фіксувалася загроза масового поширення сарани

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, передає RegioNews.

Зокрема, рішення було ухвалене місцевою владою щодо 6 110 га в межах Комунарського району та 21 600 га Кушугумської територіальної громади.

За результатами фітосанітарних обстежень встановлено, що чисельність саранових у цих районах є незначною, тому раніше запроваджені обмеження вирішили скасувати.

Наразі по всій території України не зафіксовано осередків підвищеної чисельності сарани, а ризики її масового розповсюдження відсутні.

Держпродспоживслужба продовжує стежити за станом посівів і обіцяє своєчасно інформувати про можливі загрози для сільського господарства.

Сарана в Україні: що відомо

Сарана є серйозною загрозою для сільськогосподарських культур, особливо злакових, таких як кукурудза, пшениця, ячмінь, а також очерет та інші трави. Вона може завдати значної шкоди врожаю, тому важливо вчасно виявляти та локалізувати осередки її поширення.

Сарана в Україні активно поширювалася в південних регіонах, зокрема в Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях.