08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 10:37

"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації

19 серпня 2025, 10:37
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили у Запоріжжі угруповання на чолі з місцевою адвокаткою, яке допомагало чоловікам призовного віку виїжджати за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужба поліції.

За гроші ділки оформлювали підроблені медичні документи для відстрочки або зняття з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 4 до 6 тисяч доларів.

Кожен учасник групи мав свою роль: зв’язки з медичними комісіями, військкоматами та підготовка документів. До схеми був залучений і член лікарської консультативної комісії.

За даними слідства, клієнтами адвокатки стали щонайменше 20 чоловіків, які після отримання довідок змогли безперешкодно виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали організаторку під час отримання 6 тисяч доларів. Під час обшуків у неї та спільників вилучили понад 1,3 млн грн у різній валюті, зброю, печатки лікарів, медичні документи та чорнові записи.

Адвокатці та ще двом спільникам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили адвокатку, яка вимагала 1500 доларів за допомогу у демобілізації військовослужбовця. Фігурантці оголосили підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя втеча за кордон втеча від мобілізації адвокат затримання хабар
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58
На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:56
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45
В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »