Фото: поліція

Правоохоронці викрили у Запоріжжі угруповання на чолі з місцевою адвокаткою, яке допомагало чоловікам призовного віку виїжджати за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужба поліції .

За гроші ділки оформлювали підроблені медичні документи для відстрочки або зняття з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 4 до 6 тисяч доларів.

Кожен учасник групи мав свою роль: зв’язки з медичними комісіями, військкоматами та підготовка документів. До схеми був залучений і член лікарської консультативної комісії.

За даними слідства, клієнтами адвокатки стали щонайменше 20 чоловіків, які після отримання довідок змогли безперешкодно виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали організаторку під час отримання 6 тисяч доларів. Під час обшуків у неї та спільників вилучили понад 1,3 млн грн у різній валюті, зброю, печатки лікарів, медичні документи та чорнові записи.

Адвокатці та ще двом спільникам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили адвокатку, яка вимагала 1500 доларів за допомогу у демобілізації військовослужбовця. Фігурантці оголосили підозру.