"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
Правоохоронці викрили у Запоріжжі угруповання на чолі з місцевою адвокаткою, яке допомагало чоловікам призовного віку виїжджати за кордон
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужба поліції.
За гроші ділки оформлювали підроблені медичні документи для відстрочки або зняття з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 4 до 6 тисяч доларів.
Кожен учасник групи мав свою роль: зв’язки з медичними комісіями, військкоматами та підготовка документів. До схеми був залучений і член лікарської консультативної комісії.
За даними слідства, клієнтами адвокатки стали щонайменше 20 чоловіків, які після отримання довідок змогли безперешкодно виїхати за кордон.
Правоохоронці затримали організаторку під час отримання 6 тисяч доларів. Під час обшуків у неї та спільників вилучили понад 1,3 млн грн у різній валюті, зброю, печатки лікарів, медичні документи та чорнові записи.
Адвокатці та ще двом спільникам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили адвокатку, яка вимагала 1500 доларів за допомогу у демобілізації військовослужбовця. Фігурантці оголосили підозру.