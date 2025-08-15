Карта: understandingwar.org

Російські війська продовжували атаки в Запорізькій області, але без успіху. Окупанти не просунулися ані на сході, ані на заході регіону протягом четверга, 14 серпня

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

Війська РФ продовжували обмежені атаки на сході Запорізької області (Гуляйпільський напрямок) та наступальні дії на заході (Оріхівський напрямок), але без жодного просування.

На заході штурми ворога відбувалися біля Степногірська, Плавнів, Новоданилівки та Малої Токмачки, а на сході – в районах Малинівки та Полтавки.

Нагадаємо, Одеса, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та ще 119 населених пунктів Одеської області отримали офіційний статус територій, де ведуться бойовідії. Новий статус надає місцевим військовим адміністраціям розширені повноваження.