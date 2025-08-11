07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п'ятеро людей
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
Експрацівниця Пенсійного фонду готувала ракетний удар росіян по Запоріжжю

Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

"Під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору росіян вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Щоб виконати завдання ворога, агентка обходила місцевість, шукаючи виробничі та енергетичні об’єкти. Крім того, вона "втемну" збирала потрібну інформацію, випитуючи її у знайомого інженера-програміста з місцевого машинобудівного підприємства.

Розслідування з’ясувало, що фігурантка узгоджувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисницю, задокументувала її зв’язки з куратором і затримала "на гарячому" під час фотографування периметра заводського енергооб’єкта. На місці у фігурантки вилучили смартфон з гугл-картами, на яких вона позначала потенційні "цілі" для окупантів.

Агентці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.

