Контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

"Під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору росіян вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Щоб виконати завдання ворога, агентка обходила місцевість, шукаючи виробничі та енергетичні об’єкти. Крім того, вона "втемну" збирала потрібну інформацію, випитуючи її у знайомого інженера-програміста з місцевого машинобудівного підприємства.

Розслідування з’ясувало, що фігурантка узгоджувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисницю, задокументувала її зв’язки з куратором і затримала "на гарячому" під час фотографування периметра заводського енергооб’єкта. На місці у фігурантки вилучили смартфон з гугл-картами, на яких вона позначала потенційні "цілі" для окупантів.

Агентці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.