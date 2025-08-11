Окупанти масово перекидають техніку на Запорізький напрямок і Донецький напрямки, – Андрющенко
Російські війська намагаються посилити свої позиції на Покровському та Запорізькому напрямках
Про це передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".
Масове перекидання росіянами танків та іншої бронетехніки, вантажівок із боєкомплектом та живою силою на Запорізький напрямок фіксували на Донеччині протягом минулого вечора 9 серпня та ночі 10 серпня.
За інформацією директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, спостерігачі нарахували щонайменше 15 тралів з танками та 10 – з іншими видами бронетехники, понад 30 вантажівок з БК, паливозаправники.
"Найбільше поповнення на Запоріжжя за липень-серпень", – констатував Андрющенко.
Також зафіксовано переміщення до 15 танків, БТРів та гармат на тралах із Бердянського напрямку на північ Донецької області.
Окрім цього, окупанти перекидають на північ Донеччини підрозділи з тимчасово окупованого Криму – за зовнішніми спостереженнями, від бригади до полку.
Директор Центру вивчення окупації розцінює це як суттєве посилення російських сил на Покровському та Запорізькому напрямках.
