Фото: Андрющенко

Російські війська намагаються посилити свої позиції на Покровському та Запорізькому напрямках

Про це передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

Масове перекидання росіянами танків та іншої бронетехніки, вантажівок із боєкомплектом та живою силою на Запорізький напрямок фіксували на Донеччині протягом минулого вечора 9 серпня та ночі 10 серпня.

За інформацією директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, спостерігачі нарахували щонайменше 15 тралів з танками та 10 – з іншими видами бронетехники, понад 30 вантажівок з БК, паливозаправники.

"Найбільше поповнення на Запоріжжя за липень-серпень", – констатував Андрющенко.

Також зафіксовано переміщення до 15 танків, БТРів та гармат на тралах із Бердянського напрямку на північ Донецької області.

Окрім цього, окупанти перекидають на північ Донеччини підрозділи з тимчасово окупованого Криму – за зовнішніми спостереженнями, від бригади до полку.

Директор Центру вивчення окупації розцінює це як суттєве посилення російських сил на Покровському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, після того як у Біленьківській колонії загинули засуджені, у Запорізькій області вирішили провести евакуацію. Перевозити в більш безпечні місця будуть людей з двох колоній та слідчого ізолятора (СІЗО).